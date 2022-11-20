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Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки - фото 1Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки - фото 2Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки - фото 3Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки - фото 4Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки - фото 5

Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки

11 оценок
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Торшер Котка

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкагобелен Барокко,
  • Цветкрасный

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