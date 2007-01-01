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Настоящее фото товара Стул Kalipso белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Kalipso белый, золотой
11 оценок
13 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул Kalipso белый, золотой

Артикул: CH-052-351
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 72 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - букле; Материал обивки - букле; Ширина - 62; Глубина - 60; Высота - 85; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, золотой
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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