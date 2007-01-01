Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 72 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - букле; Материал обивки - букле; Ширина - 62; Глубина - 60; Высота - 85; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 50;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина600 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес10.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, золотой
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет