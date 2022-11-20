Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина560 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветголубой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Марго
Стул Мягкий
Стул Мягкий Лотос
Стул Венеция 1
Стул Венеция 2
Стул Ричард
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Kenner 151 KS, желтый/ черный каркас
Стул Джоан, велюр бежевый
Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас
Стул Мила, велюр Selesta 31 салатовый
Стул Jazz ромб бархат светло-серый
Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби бежевый
Стул полубарный Логан велюр фисташковый
Стул Витторио, серо-черный
Антверпен орех серая ткань FLORI 38 и ножки орех