МИНПРОМТОРГ
от6 390₽
Стол Лидер 2, 2700*900, венге, черный, кромка ПВХ
от22 590₽
Оптовая цена
Конференц-стол, 1800*900, венге
МИНПРОМТОРГ
от4 090₽
Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от4 790₽
Стол Лидер 1, 1500*800, венге, шампань, кромка ПВХ
6 890₽
Оптовая цена
Стол рабочий, дуб венге, 120*73
В наличии 30 шт.
от5 990₽
Оптовая цена
Стол журнальный, 800*600*580, дуб
от33 190₽
Стол журнальный Shell Big, шпон зебрано
МИНПРОМТОРГ
от4 140₽
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ
МИНПРОМТОРГ
от3 840₽14
4 440 ₽
Стол Лидер 1, 1200*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от2 590₽18
3 140 ₽
Стол Лидер 9 д80см, орех, черный
В наличии 84 шт.В пути 150 шт.