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Настоящее фото товара Кресло деревянное с подушками Паблито, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло деревянное с подушками Паблито
9 оценок
40 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло деревянное с подушками Паблито - фото 1Кресло деревянное с подушками Паблито - фото 2

Кресло деревянное с подушками Паблито

Артикул: CH-052-763
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота740 мм
  • Материалткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки: 660х620х770 мм


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота740 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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