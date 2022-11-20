Характеристики товара
Описание
Размер упаковки: 660х620х770 мм
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина580 мм
- Высота740 мм
- Материалткань, дерево
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияТурция
Размер упаковки: 660х620х770 мм
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Стенхамн
Кресло Майами Адирондак
Кресло Santana, красное дерево, хлопок
Кресло Cinema, античный светлый
Кресло мягкое Антуан
Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна
Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге
Кресло Лауро
Кресло Кэри
Кресло Хайтс
Барный стул Модерн
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый
Кресло садовое Рим, мокка
Кресло садовое Аруба, слоновая кость
Кресло садовое Ницца, под кожу
Кресло садовое Борнео, мед
Малый барный набор, гранит
Кресло Хольмен
Кресло Соло
Кресло Фрозо
Софа Вонжу, 3 позиции
Кресло парковое «Mountain» 740 мох
Кресло парковое «Stone» 740 латте
Кресло парковое «Park» 580 графит
Кресло Кострома
Кресло - стул Хабо, массив дуба
Кресло Patchwork желтый мультиколор