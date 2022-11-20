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Кресло деревянное с подушками Pablito - фото 1Кресло деревянное с подушками Pablito - фото 2

Кресло деревянное с подушками Pablito

Артикул: CH-052-763
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки: 660х620х770 мм


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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота740 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияТурция

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