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Настоящее фото товара Кресло Холт, хром, каштан, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Холт, хром, каштан
6 оценок
26 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Холт, хром, каштан - фото 1

Кресло Холт, хром, каштан

Артикул: CH-087-840
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный дизайн отлично дополнит кабинет в элегантном стиле. Кресло руководителя имеет четкие квадратные формы, подлокотники с мягкими накладками, дополнительные подушки на сиденье и спинке, что способствует удобному положению сидящего. Максимальная нагрузка до 180 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500/600 мм
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки665 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки19.1 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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