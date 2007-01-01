Характеристики товара
Описание
Оригинальный дизайн отлично дополнит кабинет в элегантном стиле. Кресло руководителя имеет четкие квадратные формы, подлокотники с мягкими накладками, дополнительные подушки на сиденье и спинке, что способствует удобному положению сидящего. Максимальная нагрузка до 180 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500/600 мм
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасахром
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки665 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки19.1 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет