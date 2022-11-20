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Кресло игровое TopChairs Panamera черное

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Кресло игровое TopChairs Maybach черное

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Вес брутто: 20

Объем: 0,177

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес18 кг
  • Страна изготовленияКитай

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