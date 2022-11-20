Детская кроватка КРОХА, белая

14 оценок

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Детская кроватка КРОХА, белая

4.3
7 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Детская кроватка СОНАТА, голубой
Детская кроватка СОНАТА, голубой
Следующий Детская кроватка КРОХА, коричневая
Детская кроватка СОНАТА, голубой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Длина1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Материалмассив, дерево, сосна
  • Цветбелый

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