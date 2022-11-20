Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Zebra Bicolore из переработанного полимера
Внутренняя отполированная сторона корпуса выполнена в белом цвете, внешняя граненная поверхность - цветная.
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Штабелируемое.
Данная модель предназначена для использования в помещении
|Размер упаковки
|мм
|625х565х990 мм
|Вес брутто
|24.7 кг
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Вес5.3 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветоранжевый, белый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.35 м3