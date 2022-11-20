Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Zebra Bicolore из переработанного полимера
Внутренняя отполированная сторона корпуса выполнена в белом цвете, внешняя граненная поверхность - цветная.
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Штабелируемое.
Данная модель предназначена для использования в помещении

Размер упаковкимм625х565х990 мм
Вес брутто24.7 кг
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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый, белый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.35 м3

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