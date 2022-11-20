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Кресло - качалка вращающееся Папасан - фото 1Кресло - качалка вращающееся Папасан - фото 2

Кресло - качалка вращающееся Папасан

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1000х1000х960
Цвет каркаса : медовый
Материал каркаса : ротанг натуральный
Покрытие : лак
Допустимая нагрузка : 100
Требуется сборка : Да
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ

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