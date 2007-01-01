Характеристики товара
Описание
Облегченный эргономичный каркас кресла, обтянутого экокожей или сеткой, базируется на металлической прочной и надежной основе. Конструкция кресла разработана с учетом максимальной функциональности и трендов в современном дизайне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина630 мм
- Высота1090/1190 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасахром
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки17.1 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет