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Настоящее фото товара Кресло Каймант, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Каймант, черный
15 оценок
20 490
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Каймант, черный

Артикул: CH-087-296
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Облегченный эргономичный каркас кресла, обтянутого экокожей или сеткой, базируется на металлической прочной и надежной основе. Конструкция кресла разработана с учетом максимальной функциональности и трендов в современном дизайне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасахром

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки17.1 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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