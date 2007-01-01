Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компактное Alacrity, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компактное Alacrity, черный
5 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло компактное Alacrity, черный - фото 1Кресло компактное Alacrity, черный - фото 2Кресло компактное Alacrity, черный - фото 3Кресло компактное Alacrity, черный - фото 4Кресло компактное Alacrity, черный - фото 5Кресло компактное Alacrity, черный - фото 6Кресло компактное Alacrity, черный - фото 7Кресло компактное Alacrity, черный - фото 8Кресло компактное Alacrity, черный - фото 9Кресло компактное Alacrity, черный - фото 10
NEW

Кресло компактное Alacrity, черный

Артикул: CH-083-670
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Высота855/975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компактное кресло с сетчатой спинкой. Особенностью модели являются небольшие размеры(!), что позволяет использовать её в условиях ограниченного пространства, также для детей и подростков. Отлично подойдёт для домашнего использования.

Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. В области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота855/975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья410/530 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.70 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

