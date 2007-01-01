Характеристики товара
Описание
Компактное кресло с сетчатой спинкой. Особенностью модели являются небольшие размеры(!), что позволяет использовать её в условиях ограниченного пространства, также для детей и подростков. Отлично подойдёт для домашнего использования.
Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. В области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Высота855/975 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья410/530 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.70 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет