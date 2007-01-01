Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Edge, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Edge, серый
14 оценок
9 290
Кресло Edge, серый - фото 1Кресло Edge, серый - фото 2Кресло Edge, серый - фото 3Кресло Edge, серый - фото 4
Кресло Edge, серый

Артикул: CH-083-664
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Характеристики товара

Описание

Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке

Оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе.
Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном.
Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется "первичное" сырье.
Механизм качания "Top Gun" обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Высота до сиденья420/520 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.12 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
