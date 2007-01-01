Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый
5 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый - фото 1Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый - фото 2

Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый

Артикул: CH-088-281
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Высота1175/1305 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное - модель, обеспечивающая высокий уровень комфорта с высокой спинкой. Компьютерное кресло выполнено в велюре. Обивка мягкая и эластичная на ощупь, неприхотлива в уходе, износостойкая. Крестовина пластиковая диаметром 700мм. Подлокотники пластиковые. Офисное кресло оснащено механизмом качания с регулировкой жесткости отклонения под вес и фиксацией в рабочем положении, с помощью механизма возможна регулировка высоты. Компьютерный стул поставляется в разобранном виде. Механизм качания: топ-ган.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Высота1175/1305 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья490/620 мм
  • Материалпластик, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки325 мм
  • Высота упаковки635 мм
  • Вес упаковки14.47 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Диво, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Диво, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Диво, 2-х местный

41
Фотография товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, желтый, велюр

82
В наличии 12 шт.
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590

Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500

110
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ)

87
Хит
Настоящее фото товара Диван Флауер, 1600 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Диван Флауер, 1600 мм

5
Настоящее фото товара Кресло офисное Апориа, красный, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
68 690

Кресло офисное Апориа, красный, чёрный

9
Фотография товара Диван Честер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от77 890

Диван Честер, черный

100
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стул Самба, экокожа лайт грин, каркас хром, подлокотники бук, морилка белая

12
Настоящее фото товара Диван Колло, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Диван Колло

82
Фотография товара Стул Агно, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа черная

58
В наличии 54 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Bug от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bug, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Кресло Bug

11
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Кресло Лагуна 21, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Кресло Лагуна 21

10
Настоящее фото товара Кресло Надир 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Надир 1П

12
Настоящее фото товара Кресло Танго 2П, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Танго 2П

12
Настоящее фото товара Кресло Верона 2ПС, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Верона 2ПС

11
Фотография товара Кресло Гаол от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гаол, произведённого компанией ChiedoCover
31 690

Кресло Гаол

6
В наличии 146 шт.
Фотография товара Кресло офисное Скейм, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Скейм, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Кресло офисное Скейм, голубой

11
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Фолдо, с откидными подлокотниками, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Фолдо, с откидными подлокотниками, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
15 4904
15 990 ₽

Кресло офисное ТопЧеирс Фолдо, с откидными подлокотниками, бежевое

5
В наличии 2 шт.В пути 15 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, бирюзовый

10
Новинка
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фрон, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Кресло компьютерное Фрон, серый, хром

6

Товар в корзине

Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый
Кресло компьютерное Соурс, велюр, темно-бежевый
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Диво, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Диво, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Диво, 2-х местный

41
Фотография товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, желтый, велюр

82
В наличии 12 шт.
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590

Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500

110
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ)

87

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности