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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Клоистер, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Клоистер, изумрудный
9 оценок
6 490
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Кресло компьютерное Клоистер, изумрудный - фото 1Кресло компьютерное Клоистер, изумрудный - фото 2

Кресло компьютерное Клоистер, изумрудный

Артикул: CH-088-164
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Высота1050/1145 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла. Обивка кресла выполнена из прочного велюра, который устойчив к истиранию и пачканью. Достаточно одной сухой чистки в неделю — и мебель из текстиля сохраняет аккуратный внешний вид длительное время. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Высота1050/1145 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Материалфанера, пластик, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный, изумрудный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки265 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Вес упаковки15.2 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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