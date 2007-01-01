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Настоящее фото товара Стул Мишелин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мишелин, серый
11 оценок
31 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул Мишелин, серый

Артикул: CH-080-010
11 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Мишелин — это эргономичное и стильное решение для современного рабочего пространства. Элегантный силуэт, нейтральная серая палитра и продуманная конструкция делают его отличным выбором как для офиса, так и для домашнего кабинета. Мягкое сиденье обито износостойкой тканью и наполнено пеной мемори фоам для комфортной посадки в течение всего дня. Спинка и подголовник из воздухопроницаемой сетки способствуют естественной вентиляции и поддерживают комфортную температуру. Регулируемые в четырёх направлениях пластиковые подлокотники позволяют настроить кресло под индивидуальные предпочтения. Хромированная крестовина придаёт креслу современный вид и обеспечивает надёжность конструкции. Механизм качания мультиблок со слайдером позволяет регулировать глубину сиденья, угол наклона и фиксировать положение спинки. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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