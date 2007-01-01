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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный
7 оценок
5 590
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Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный - фото 1Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный - фото 2Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный - фото 3Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный - фото 4

Кресло компьютерное Гел, темно-бежевый, черный

Артикул: CH-087-349
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота855/970 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, рассчитанное на нагрузку до 120 кг. Обивка изготовлена из прочного, мягкого велюра, устойчивого к истиранию и загрязнениям.Конструкция и функциональность:Для удобства перемещения кресло оснащено колесами, надежно закрепленными в пластиковой крестовине. Также модель имеет широкие и удобные подлокотники. Возможность регулировки высоты позволяет легко адаптировать кресло под пользователей разного роста и комплекции.Универсальность:Офисное кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Его конструкция обеспечивает комфорт и поддержку, позволяя длительное время работать за компьютером без дискомфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота855/970 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья440/535 мм
  • Материалфанера, пластик
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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