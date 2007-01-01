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Настоящее фото товара Кресло Фриенд, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Фриенд, велюр желтый
33 оценки
19 790
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Кресло Фриенд, велюр желтый

Артикул: CH-050-806
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Фриенд - универсальная модель для коммерческих пространств.

Подходит для: кафе, офисы, зоны ожидания.

Преимущества:

- удобная посадка
- универсальный дизайн
- практичность в использовании

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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