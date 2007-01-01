Характеристики товара
Описание
Кресло Фриенд - универсальная модель для коммерческих пространств.
Подходит для: кафе, офисы, зоны ожидания.
Преимущества:
- удобная посадка
- универсальный дизайн
- практичность в использовании
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина750 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материалдерево
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет