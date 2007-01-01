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Настоящее фото товара Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый
9 оценок
40 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый - фото 1Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый - фото 2Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый - фото 3Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый - фото 4

Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый

Артикул: CH-089-022
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья610 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья424 мм
  • Вес14 кг
  • Материалткань, ротанг
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.4 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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