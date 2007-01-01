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Настоящее фото товара Стул Сафир, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сафир, бежевая экокожа
38 оценок
5 49041
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 1Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 2Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 3Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 4Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 5Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 6Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 7Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 8Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 9Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 10Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 11Стул Сафир, бежевая экокожа - фото 12
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
+26Реальное изображение товара 7 Стул Сафир, бежевая экокожа производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Сафир, бежевая экокожа

Артикул: CH-021-989
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материалэкокожа
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Сафир, бежевая экокожа - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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