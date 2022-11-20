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стул Safir, бежевая экокожа

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материалэкокожа

стул Safir, бежевая экокожа — выполненные заказы

Фотография товара Стул Safir, экокожа бирюзовая, цвет каркаса- светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Safir, экокожа бирюзовая, цвет каркаса- светлый орехФотография товара Стул Safir, экокожа, каркас бук от компании ChiedoCover.Стул Safir, экокожа, каркас букФотография товара Стул Safir, экокожа графит, каркас орех от компании ChiedoCover.Стул Safir, экокожа графит, каркас орехФотография товара Деревянные стулья Ruby, Topas и Safir, бежевая экокожа, цвет каркаса-старинный орех от компании ChiedoCover.Деревянные стулья Ruby, Topas и Safir, бежевая экокожа, цвет каркаса-старинный орехФотография товара Стул Safir, бинго 3, цвет каркаса-венге от компании ChiedoCover.Стул Safir, бинго 3, цвет каркаса-венгеФотография товара Стул Safir, Zizi 037, цвет каркаса-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Safir, Zizi 037, цвет каркаса-чёрная морилкаФотография товара Стул Safir, велюр персиковый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Safir, велюр персиковый, цвет ножек-лак
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