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Стул Safir, велюр светло-серый

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Кресло Swing, белый/ светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг

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