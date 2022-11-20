Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина510 мм
- Вес5,2 кг
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Стул Safir, велюр тёмно-серый
Стул Turin, светло-серая рогожка с чёрными ножками
Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный
Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черный
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
Стул Диаманте-люкс, Katania Koriza
Стул Диаманте-люкс, Pluton 101
Стул Диаманте-релакс, Pluton 101
Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender
Стул Диаманте-лофт, Pluton 101