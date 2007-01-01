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Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 1Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 2Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 3Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 4Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 5Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 6Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 7Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 8Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 9Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 10Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 11Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 12Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 13Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 14Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 15Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 16Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 17Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 18Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 19Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 20Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 21Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 22Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл - фото 23
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Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл

Артикул: CH-078-391
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вращающееся кресло Hug – воплощение комфорта, стиля и элегантности. Это идеальное решение для интерьера, выполненного в скандинавском стиле или стиле минимализм. Эксклюзивная комбинация материалов обивки из приятного на ощупь шенилла на лицевой части и экокожи на задней част придают оригинальность креслу и выделяют его среди других. Кресло Hug имеет эргономичную высокую спинку и состоит из двух мягких частей. Объемная мягкая внутренняя часть для максимального комфорта обита нежным шениллом, обеспечивая максимальный комфорт. Внешняя часть кресла обита прочной экокожей, а устойчивый металлический каркас делают кресло Hug идеальным для больших нагрузок. Кресло Hug - идеальный выбор для интерьера в скандинавском стиле, оно вращается на 360 градусов и может быть дополнено удобной оттоманкой для еще большего комфорта. Прочная металлическая ножка черного цвета и трендовые цвета обивки придают креслу элегантный и стильный вид, делая его идеальным акцентом для вашего дома. Дизайн кресла Hug продуман до мелочей, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и эстетическое удовольствие. Комфортное вращающееся лаунж-кресло Hug создано для комфортного отдыха. Кресло с высокой спинкой состоит из двух частей. Комбинированная обивка из темно-коричневого велюра на лицевой части и коричневой экокожи на задней части. Объемная мягкая внутренняя часть для максимального комфорта обита нежным шениллом. Каркас кресла обит прочной экокожей. Стильное металлическое основание, это позволяет ему без труда выдерживать большие нагрузки, ножки цвета светлого дерева. Кресло Hug - отличное дополнение для интерьера в скандинавском стиле. Лаундж-кресло вращается на 360 градусов, и для полного релакса советуем дополнить его удобной оттоманкой. Прочная металлическая ножка черного цвета и обивка в трендовых цветах придают креслу стильный и элегантный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл
Кресло Hug, тёмно-серый, экокожа, шенилл
67 690
В корзине

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