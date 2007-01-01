Характеристики товара
Описание
Кресло претендует на центральную роль в чайной зоне гостиной, в кабинете или будуаре. Боковые части спинки создают вокруг сидящего человека эффект защищенного пространства, в котором можно уединиться со своими мыслями.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина870 мм
- Высота1000 мм
- Вес20.8 кг
- Материалфанера, ткань, массив бука
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.61 м3
- Изделия стопируютсяНет