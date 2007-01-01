Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Lounge, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lounge, серый
9 оценок
27 990
Кресло Lounge, серый - фото 1Кресло Lounge, серый - фото 2Кресло Lounge, серый - фото 3
Кресло Lounge, серый

Артикул: CH-083-514
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес20.8 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло претендует на центральную роль в чайной зоне гостиной, в кабинете или будуаре. Боковые части спинки создают вокруг сидящего человека эффект защищенного пространства, в котором можно уединиться со своими мыслями.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес20.8 кг
  • Материалфанера, ткань, массив бука
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.61 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

