Характеристики товара
Описание
Материал: Экокожа Boston Elite coffee
Цвет ножек: Венге
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина660 мм
- Глубина570 мм
Материал: Экокожа Boston Elite coffee
Цвет ножек: Венге
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