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Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге - фото 1Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге - фото 2Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге - фото 3Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге - фото 4

Кресло Денди, экокожа Boston Elite coffee, венге

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Диван Albert

Характеристики товара

Описание

Материал: Экокожа Boston Elite coffee
Цвет ножек: Венге

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм

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