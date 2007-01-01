Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Movie, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Movie, серый
12 оценок
17 790
Кресло Movie, серый - фото 1Кресло Movie, серый - фото 2Кресло Movie, серый - фото 3Кресло Movie, серый - фото 4Кресло Movie, серый - фото 5Кресло Movie, серый - фото 6

Кресло Movie, серый

Артикул: CH-083-287
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Movie — мягкое вращающееся кресло с высокой спинкой. Подходит для Movie — мягкое вращающееся кресло с высокой спинкой. Подходит для рабочей, обеденной, бьюти-зоны, офиса. Каждая деталь сосредоточена на вашем комфорте. Удобная спинка дает поддержку корпусу, компактные закругленные подлокотники, плавные очертания, механизм вращения для большей мобильности и функциональности. Нежная обивка букле дарит приятные тактильные ощущения. Кресло Movie гармонично впишется в небольшое помещение. Создайте себе с помощью кресла Movie стильный интерьер, настраивающий на спокойный и сбалансированный ритм.
Материал обивки - букле, материал ножек - металл черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Поворотный механизм - 90 градусов.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалметалл, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

