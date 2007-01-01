Характеристики товара
Movie — мягкое вращающееся кресло с высокой спинкой. Подходит для Movie — мягкое вращающееся кресло с высокой спинкой. Подходит для рабочей, обеденной, бьюти-зоны, офиса. Каждая деталь сосредоточена на вашем комфорте. Удобная спинка дает поддержку корпусу, компактные закругленные подлокотники, плавные очертания, механизм вращения для большей мобильности и функциональности. Нежная обивка букле дарит приятные тактильные ощущения. Кресло Movie гармонично впишется в небольшое помещение. Создайте себе с помощью кресла Movie стильный интерьер, настраивающий на спокойный и сбалансированный ритм.
Материал обивки - букле, материал ножек - металл черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Поворотный механизм - 90 градусов.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материалметалл, букле
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
- Обивкабукле
- Изделия стопируютсяНет