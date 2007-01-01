Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина630 мм
- Высота990 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.60 кг
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Asp, темно-серый, велюр, черный каркас
Стул Самба с пюпитром пластик черный, экокожа grass, каркас серебро
Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа
Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.