Характеристики товара
Описание
Размер упаковки: 55*58*50 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки390 мм
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки6.80 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет