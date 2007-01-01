Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Tippi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tippi, бежевый
36 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Tippi, бежевый - фото 1Кресло Tippi, бежевый - фото 2Кресло Tippi, бежевый - фото 3Кресло Tippi, бежевый - фото 4Кресло Tippi, бежевый - фото 5Кресло Tippi, бежевый - фото 6Кресло Tippi, бежевый - фото 7

Кресло Tippi, бежевый

Артикул: CH-033-777
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей
Фотография товара Полукресло Фенди, экокожа cayenne Грей от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность. Мягкий бархатистый велюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. Металлические ножки черного матового цвета. На ножках предусмотрены специальные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

Размер упаковки: 55*58*50 см.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки6.80 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло груша Рикард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло груша Рикард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло груша Рикард

38
Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19040
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия серый

26
  • сиреневый, серый
  • бежевый, серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
140 890
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Полукресло Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S какао/ венге

30
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка

74
Фотография товара Кресло Минамино, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, синее

33
  • синий
  • бежевый
  • серый
Хит
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый

7
В наличии 93 шт.
Фотография товара Кресло Крс 360 темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от77 590
Оптовая цена

Кресло Крс 360 темно-серый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790

Кресло Hardware, кожзам Marvel Dimrose, ножки морилка светлый орех

13
Фотография товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка

15

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, голубой шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, голубой шенилл

50
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная

11
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр

15
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

58
Фотография товара Стул обеденный Баку, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Баку, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул обеденный Баку, бежевый, золото

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Вим Холд, экокожа, металл, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул мягкий Вим Холд, экокожа, металл, черный, антрацит

8
Фотография товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул Грация, массив бука, агата компаньон

9
  • бежевый, золотой
  • желтый, бежевый, золотой
  • коричневый, золотой, разноцветный, темно-коричневый
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Изумруд

10
  • черный
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • зеленый
В наличии 101 шт.
Фотография товара Стул Мирэлла Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Грэйс

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19015
9 590 ₽

Стул Рикко, серый

12

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Рон травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от16 09033
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон травяной

26
  • желтый
  • зеленый
  • синий
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Gamer ткань бежево-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Gamer ткань бежево-коричневый

34
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
  • серый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Кресло Phoenix RS030-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Phoenix RS030-1, произведённого компанией ChiedoCover
от178 790
Оптовая цена

Кресло Phoenix RS030-1

36
Фотография товара Кресло Верди, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Верди, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Верди, синее

10
Фотография товара Кресло Khan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Khan, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена

Кресло Khan

8
Фотография товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак

5
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло Кассис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, белый

9
Фотография товара Кресло Кассис, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, темно-серый

14
Фотография товара Кресло Флинт, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Флинт, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Кресло Флинт, коричневый, бежевый

14

Товар в корзине

Кресло Tippi, бежевый
Кресло Tippi, бежевый
от 6 990
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, голубой шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, голубой шенилл

50
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная

11
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, бежевый, серебро, велюр

15
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

58

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности