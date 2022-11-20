Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Ширина1050 мм
- Глубина900/1900 мм
- Вес31 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.45 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
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