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Кресло офисное Атум C

Артикул: CH-051-481
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Синий

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Экокожа (Терра)Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1080/1200 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивка Экокожа (Терра)
  • Наполнительпоролон
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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