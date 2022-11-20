Характеристики товара
Описание
Механизм качания - Нет. Регулировка кресла по высоте
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань C
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Механизм качания - Нет. Регулировка кресла по высоте
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный
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