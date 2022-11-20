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Кресло офисное Апас

Артикул: CH-051-459
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания - Нет. Регулировка кресла по высоте

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань C
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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