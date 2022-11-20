Характеристики товара
Описание
Механизм качания - Нет. Регулировка кресла по высоте
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань C
|Кожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань TW-11 черная, Ткань TW-12 серая, Ткань S
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань C
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия