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Кресло офисное Аманор S

Артикул: CH-051-431
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластик
Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Салатовый, Св.серый, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань SТкань TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный
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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота820/960 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440/580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань S
  • Наполнительпоролон
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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