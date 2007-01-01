Характеристики товара
Описание
Офисное кресло руководителя впишется в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшена и дома. Лаконичный современный стильный дизайн.
Обивка кресла: прочная, износостойкая ткань, мягкая на ощупь.
Пятилучие: хромированный металл, выдерживает нагрузку до 200 кг.
Механизм качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Подлокотники: хромированные, с мягкими накладками.
Колеса для паркета/ламината с накладками PU.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1125/1185 мм
- Ширина сиденья545 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460/520 мм
- Материалметалл, хромированный металл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.05 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет