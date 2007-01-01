Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Colossus, серый
Кресло офисное Colossus, серый
8 оценок
29 090
Кресло офисное Colossus, серый - фото 1Кресло офисное Colossus, серый - фото 2Кресло офисное Colossus, серый - фото 3Кресло офисное Colossus, серый - фото 4Кресло офисное Colossus, серый - фото 5Кресло офисное Colossus, серый - фото 6
Кресло офисное Colossus, серый

Артикул: CH-083-896
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1125/1185 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло руководителя впишется в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшена и дома. Лаконичный современный стильный дизайн.

Обивка кресла: прочная, износостойкая ткань, мягкая на ощупь.
Пятилучие: хромированный металл, выдерживает нагрузку до 200 кг.
Механизм качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Подлокотники: хромированные, с мягкими накладками.
Колеса для паркета/ламината с накладками PU.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1125/1185 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460/520 мм
  • Материалметалл, хромированный металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.05 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

