Диван Rose, желтый, белый муар
Диван Rose, желтый, белый муар
7 оценок
32 190
Диван Rose, желтый, белый муар - фото 1Диван Rose, желтый, белый муар - фото 2
NEW

Диван Rose, желтый, белый муар

Артикул: CH-083-171
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес35.00 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Хотите создать интерьер в современном стиле и добавить в него немного нежности? Стильный мягкий диван Rose идеально подойдет для вашего отдыха в гостиной, на террасе, балконе или в загородном доме. Вы сможете расслабиться, отдохнуть после долгого рабочего дня или просто насладиться чтением книги в любое время.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данный диван станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают дивану легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.



КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Диван изготовлен из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.
.


РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес35.00 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки36.50 кг
  • Объём упаковки1.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

