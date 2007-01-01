Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый
10 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 1Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 2Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 3Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 4Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 5Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 6Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 7Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый - фото 8

Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый

Артикул: CH-080-642
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

TopChairs Solid NC — это классическое кресло руководителя с современным прочтением. Его внешний вид сразу говорит о надёжности и солидности: плавные линни, высокая спинка и глубокие подлокотники создают образ уверенности и респектабельности. Спинка кресла обеспечивает отличную поддержку позвоночника в поясничной и верхней части. Плотная мягкая набивка подлокотников способствует расслаблению рук, снимая напряжение даже во время многочасовой работы. Кресло обито эко-кожей специальной категории «анти-кошка» — прочный и устойчивый к царапинам материал, который легко очищается и долго сохраняет презентабельный вид. Это особенно важно для домашних кабинетов, где живут питомцы. Механизм топ-ган позволяет расслабиться во время перерыва, а регулируемая по высоте посадка (120–128 см) адаптируется под индивидуальные параметры пользователя. Газ-лифт 4-го класса обеспечивает надёжное и плавное регулирование высоты сиденья в диапазоне 46–54 см, подстраиваясь под любой рабочий стол. Металлическая крестовина придаёт креслу высокую прочность и выдерживает нагрузку до 120 кг. Колёсики из полиуретана гарантируют бесшумное и бережное перемещение по любым напольным покрытиям — от паркета до ковролина. TopChairs Solid NC создано для руководителей, которые ценят комфорт и престиж без лишней вычурности. Это кресло идеально подойдёт для офиса или домашнего кабинета, подчёркивая статус и создавая условия для продуктивной работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs City S, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs City S, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99035
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs City S, серое

26
В наличии 65 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

45
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
Фотография товара Кресло для офиса МГ-19 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-19 черный

49
Фотография товара Valencia CF Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Valencia CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена

Valencia CF Экокожа Бежевый

129
Фотография товара President Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара President Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
50 390
Оптовая цена

President Экокожа Черный

45
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Абри, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул Абри, серый

49
В наличии 13 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, бежевый велюр

50
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Chrome серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Fix Chrome серый экокожа

85
В наличии 142 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд

42
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас стула Даллас

87
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная

42
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, столешница серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, столешница серая

37
Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул К-11, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К-11, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул К-11, черный

49
В наличии 575 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59017
5 490 ₽

Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро

51
Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, черный

7
Фотография товара Пластиковый стул JOY, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул JOY, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Пластиковый стул JOY, черный

10
Фотография товара Стул ИЗО офисный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ИЗО офисный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Стул ИЗО офисный

12
В наличии 879 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), зеленый

5
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), бежевый

6
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), изумрудный

8
Фотография товара Стул Right, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Right, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 090

Стул Right, серый

10
В наличии 57 шт.
New
Фотография товара Стул Rhythm, серый, каркас серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, серый, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул Rhythm, серый, каркас серый

9

Товар в корзине

Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый
Кресло руководителя TopChairs Solid NC серый
17 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд

42
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас стула Даллас

87
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности