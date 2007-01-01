Характеристики товара
Описание
TopChairs Solid NC — это классическое кресло руководителя с современным прочтением. Его внешний вид сразу говорит о надёжности и солидности: плавные линни, высокая спинка и глубокие подлокотники создают образ уверенности и респектабельности. Спинка кресла обеспечивает отличную поддержку позвоночника в поясничной и верхней части. Плотная мягкая набивка подлокотников способствует расслаблению рук, снимая напряжение даже во время многочасовой работы. Кресло обито эко-кожей специальной категории «анти-кошка» — прочный и устойчивый к царапинам материал, который легко очищается и долго сохраняет презентабельный вид. Это особенно важно для домашних кабинетов, где живут питомцы. Механизм топ-ган позволяет расслабиться во время перерыва, а регулируемая по высоте посадка (120–128 см) адаптируется под индивидуальные параметры пользователя. Газ-лифт 4-го класса обеспечивает надёжное и плавное регулирование высоты сиденья в диапазоне 46–54 см, подстраиваясь под любой рабочий стол. Металлическая крестовина придаёт креслу высокую прочность и выдерживает нагрузку до 120 кг. Колёсики из полиуретана гарантируют бесшумное и бережное перемещение по любым напольным покрытиям — от паркета до ковролина. TopChairs Solid NC создано для руководителей, которые ценят комфорт и престиж без лишней вычурности. Это кресло идеально подойдёт для офиса или домашнего кабинета, подчёркивая статус и создавая условия для продуктивной работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина760 мм
- Высота1200 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Вес20 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет