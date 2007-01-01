Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Upheaval, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Upheaval, черный
13 оценок
17 990
NEW

Кресло Upheaval, черный

Артикул: CH-083-707
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1160/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное – идеальный выбор для ценителей комфорта и стиля. Современный дизайн гармонично вписывается в любое пространство. Использование материалов высокого качества обеспечивает долговечность и надежность изделия.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка спинки и подголовника из сверхпрочной сетки, которая легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Обивка сиденья из ткани TW приятна на ощупь и устойчива к износу.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1160/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья465/545 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.93 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Кресло Upheaval, черный
Кресло Upheaval, черный
17 990
