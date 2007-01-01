Характеристики товара
Описание
Ультрапрочное кресло премиум качества способно выдержать нагрузку до 200 кг.
Кресло премиум-качества с повышенной нагрузкой обеспечивает необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.
Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Усиленный механизм качания дает возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в любом положении. Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.
Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.
Высокопрочный газлифт 4 класса.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина775 мм
- Высота1125/1200 мм
- Ширина сиденья565 мм
- Глубина сиденья505 мм
- Высота до сиденья495/570 мм
- Материалметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки25.85 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет