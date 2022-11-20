Характеристики товара
Описание
Упаковка: 525 мм*590 мм*650 мм
Основные характеристики
- Высота880/980 мм
- Ширина570 мм
- Глубина590 мм
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
Упаковка: 525 мм*590 мм*650 мм
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