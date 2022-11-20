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Кресло Самба G

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Стул Самба, бежевый, каркас хром

Характеристики товара

Описание

Упаковка: 525 мм*590 мм*650 мм

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Основные характеристики

  • Высота880/980 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный

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