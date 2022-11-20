|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|850х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресельная секция с подлокотником лев/прав
|700х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресельная секция без подлокотников
|550х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло-кровать с подлокотниками
|1120х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1320х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1170х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция без подлокотников
|1020х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|1830х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1680х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция без подлокотников
|1530*830*850
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловая секция
|830х830х850
|Стоимость уточнить у менеджера
|Пуф малый
|420х420х420
|Стоимость уточнить у менеджера
|Пуф большой
|500х500х500
|Стоимость уточнить у менеджера