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Диван Афина, 2х местный - фото 1Диван Афина, 2х местный - фото 2Диван Афина, 2х местный - фото 3

Диван Афина, 2х местный

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная дизайнерская модель, подойдёт для оснащения пространства модного салона, стильного офиса, различных зон отдыха и ожидания. Мы предполагаем также, что её будет гармонично использовать для создания интерьера в холлах отелей и гостиниц, кабинетах руководителя.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1320 мм
  • Глубина830 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками 850х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция с подлокотником лев/прав 700х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников
 550х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло-кровать с подлокотниками
 1120х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1320х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1170х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1020х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 1830х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1680х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1530*830*850 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция 830х830х850 Стоимость уточнить у менеджера
Пуф малый 420х420х420 Стоимость уточнить у менеджера
Пуф большой 500х500х500 Стоимость уточнить у менеджера

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