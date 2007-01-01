Характеристики товара
Описание
Размеры: 62 / 63 / 108-117 / 44-53 см, механизм TILT. Материалы: эко-кожа / ткань мембранная. Цвет: черный - пепельный Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина630 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес14 кг
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветчерный, темно-серый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет