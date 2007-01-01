Товар в корзине. Перейти
Стул Майло, рогожка, капучино - фото 1Стул Майло, рогожка, капучино - фото 2Стул Майло, рогожка, капучино - фото 3Стул Майло, рогожка, капучино - фото 4

Стул Майло, рогожка, капучино

Артикул: CH-071-284
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Brandy-X графит
Фотография товара Стул Brandy-X графит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Майло — гармоничное сочетание стиля и практичности для вашего дома. Сдержанный современный дизайн легко впишется в любой интерьер, добавляя ощущение уюта и комфорта. Прочный стальной каркас гарантирует долговечность, а обивка из рогожки не только приятна на ощупь, но и устойчива к износу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.40 кг
  • Габариты упаковки для логистики78*68*20

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела офисные стулья

Товар в корзине

Стул Майло, рогожка, капучино
Стул Майло, рогожка, капучино
3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности