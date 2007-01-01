Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Crater, красный
Кресло офисное Crater, красный
8 оценок
33 090
Кресло офисное Crater, красный - фото 1Кресло офисное Crater, красный - фото 2Кресло офисное Crater, красный - фото 3Кресло офисное Crater, красный - фото 4

Кресло офисное Crater, красный

Артикул: CH-082-621
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание


Размеры: 62 / 63 / 108-117 / 44-53 см, механизм TILT. Материалы: эко-кожа / ткань мембранная. Цвет: черный - красный Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

