Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя стоит на усиленной крестовине, максимальная нагрузка которой 130 кг. Сочетание цвета обивочного материала «горький шоколад» с хромированными покрытием придает ему солидности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина780 мм
- Высота1110/1200 мм
- Вес16.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет