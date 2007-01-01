Характеристики товара
Описание
Прекрасное сочетание обивочных материалов между собой, которое дополняют хромированные элементы. Прострочки на спинке выделяют подголовник, мягкие накладки на подлокотниках способствуют удобному положению сидящего. Кресло руководителя стоит на усиленной крестовине, максимальная нагрузка которой 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина460 мм
- Высота1080/1180 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет