Настоящее фото товара Кресло офисное Intrigue, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Intrigue, черный
15 оценок
40 890
Кресло офисное Intrigue, черный - фото 1Кресло офисное Intrigue, черный - фото 2Кресло офисное Intrigue, черный - фото 3Кресло офисное Intrigue, черный - фото 4Кресло офисное Intrigue, черный - фото 5
NEW

Кресло офисное Intrigue, черный

Артикул: CH-083-724
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина780 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло создано для того, чтобы выполнять большое количество задач в течение рабочего дня с комфортом. Данная модель станет украшением как для офиса, так и для дома.

Плотная набивка, широкое сиденье, мягкие комфортные подлокотники - все это создает максимально комфортные условия для продуктивной работы.
Прочный каркас и износоустойчивые материалы гарантируют креслу долгие годы эксплуатации.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
Кресло оснащено газлифтом 3-го класса.
Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Материалалюминий, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки29.07 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

