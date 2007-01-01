Характеристики товара
Описание
Кресло создано для того, чтобы выполнять большое количество задач в течение рабочего дня с комфортом. Данная модель станет украшением как для офиса, так и для дома.
Плотная набивка, широкое сиденье, мягкие комфортные подлокотники - все это создает максимально комфортные условия для продуктивной работы.
Прочный каркас и износоустойчивые материалы гарантируют креслу долгие годы эксплуатации.
Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - "синхромеханизм". Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько задач:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- обеспечивает постоянную опору на пол;
- выполняет функцию качания.
Кресло оснащено газлифтом 3-го класса.
Надежное алюминиевое пятилучие способно выдержать нагрузку до 125 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Высота1200/1280 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Материалалюминий, дерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки29.07 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет