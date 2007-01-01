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Кресло Самба лифт, рогожка Austin 2, каркас хром

Артикул: CH-078-239
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Самба королевский синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный вращающийся стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет для офисных пространств, создавая атмосферу комфорта и стиля. Основание на колесах обеспечивает легкое и тихое перемещение по любой поверхности. Сидение, вращающееся на 360 градусов и поворотный механизм позволяют свободно двигаться во время работы. Газлифт позволяет плавно регулировать высоту сиденья для оптимально удобного положения.

В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасахром
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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