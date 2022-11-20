|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|720х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресельная секция без подлокотников
|720х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1280х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1280х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция без подлокотников
|1280х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|1560х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1560х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция без подлокотников
|1560х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловая секция
|720х720х730
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка
|720х720х420
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка 2х местная
|1280х720х420
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка 3х местная
|1560х720х420
|Стоимость уточнить у менеджера
|Банкетка угловая
|720х720х420
|Стоимость уточнить у менеджера