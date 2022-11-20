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Диван Норд 2х местный

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Характеристики товара

Описание

Модель в современном стиле, компактна, легка и очень удобна в использовании. Соотношение цены и качества, а также большой модельный ряд этой модели предполагают её широкое использование. Она предназначена для различных зон отдыха и ожидания, холлов небольших отелей и гостиниц, государственных медицинских учреждений.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1280 мм
  • Глубина720 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 720х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников 720х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1280х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1280х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1280х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 1560х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1560х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1560х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция 720х720х730 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка 720х720х420 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка 2х местная 1280х720х420 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка 3х местная 1560х720х420 Стоимость уточнить у менеджера
Банкетка угловая 720х720х420 Стоимость уточнить у менеджера

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