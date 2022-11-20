Товар в корзине. Перейти
Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань - фото 1Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань - фото 2Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань - фото 3Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань - фото 4

Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Следующий Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань

Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес13.85 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый
  • Размер упаковки71/53/33 см
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сеткаНастоящее фото товара Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
6 79021
8 590 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка

Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сеткаНастоящее фото товара Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
6 79021
8 590 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сетка

В наличии 25 шт.
Кресло поворотное Indigo, оранжевый, ткань-сеткаНастоящее фото товара Кресло поворотное Indigo, оранжевый, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
6 79021
8 590 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Indigo, оранжевый, ткань-сетка

В наличии 12 шт.
Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сеткаНастоящее фото товара Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сетка, произведённого компанией ChiedoCover
6 79021
8 590 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сетка

Кресло поворотное Shell, светло-серый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
7 89023
10 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань

Кресло поворотное Shell, голубой, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Shell, голубой, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
7 89023
10 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Shell, голубой, ткань

Кресло поворотное Shell, светло-бежевый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Shell, светло-бежевый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
7 89023
10 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Shell, светло-бежевый, ткань

В наличии 1 шт.
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
11 39013
13 090 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань

В наличии 23 шт.
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
11 39013
13 090 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань

В наличии 31 шт.
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
11 39013
13 090 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань

В наличии 35 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
11 39013
13 090 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/синий, ткань

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
11

Лежак-качалка Концепт

В наличии 69 шт.
Кресло подвесное Bounty, коричневый, искусственный ротанг + подушкаНастоящее фото товара Кресло подвесное Bounty, коричневый, искусственный ротанг + подушка, произведённого компанией ChiedoCover
33 99029
47 790 ₽Оптовая цена

Кресло подвесное Bounty, коричневый, искусственный ротанг + подушка

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Кресло подвесное Bounty, серо-бежевый, искусственный ротанг + подушка, произведённого компанией ChiedoCover
33 99029
47 790 ₽Оптовая цена

Кресло подвесное Bounty, серо-бежевый, искусственный ротанг + подушка

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Кресло подвесное Bounty, белый, исскуственнный ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
33 99029
47 790 ₽Оптовая цена

Кресло подвесное Bounty, белый, исскуственнный ротанг

В наличии 16 шт.
Кресло-качалка Smart, серый, тканьНастоящее фото товара Кресло-качалка Smart, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 49020
18 090 ₽Оптовая цена

Кресло-качалка Smart, серый, ткань

В наличии 22 шт.
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2905
4 490 ₽
6

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный

Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
12

Стол Норридж

Настоящее фото товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
8

Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая

Подвесной светильник ФаросНастоящее фото товара Подвесной светильник Фарос, произведённого компанией ChiedoCover
от144 290
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Фарос

Настоящее фото товара Кресло Прованс синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Кресло Прованс синий

Стол Лофт А2Настоящее фото товара Стол Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
15

Стол Лофт А2

Настоящее фото товара Сидение кресла ФАВОРИТ, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
13

Сидение кресла ФАВОРИТ