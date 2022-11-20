Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань
Основные характеристики
- Высота1130 мм
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Вес13.85 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый
- Размер упаковки71/53/33 см
- Страна изготовленияКитай
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