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Кресло Джуно Люкс - фото 1

Кресло Джуно Люкс

Артикул: CH-068-358
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота спинки470 мм

Отзывы

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