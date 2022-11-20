Характеристики товара
Описание
Трехместный диван МАТРИКС часто приобретают для оформления переговорных зон, зон ожидания, отдыха, кабинетов руководителей. Его особенностью являются подлокотники в виде перевернутой капли. Они добавляют оригинальности его внешнему виду, выделяют из числа других диванов, но при этом соответствуют требованиям офисного стиля.Высокая спинка позволяет удобно на нее откинуться, достаточная глубина сиденья дает возможность комфортно расположиться, вытянуть ноги, расслабиться и отдохнуть.Диваны из коллекции МАТРИКС прекрасно подходят для офисных интерьеров.
Они поставляются покупателю без опор, чтобы не повредить их при транспортировке. Монтаж не вызывает сложностей. Опоры достаточно вбить киянкой в предусмотренные отверстия в его основании.
Основные характеристики
- Ширина1960 мм
- Глубина800 мм
- Высота855 мм
- Вес45 кг
- ОбивкаИскусственная кожа
- Количество мест3
- Цветчерный