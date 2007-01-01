Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Parker LB, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Parker LB, ткань, серый
13 оценок
36 090
Стул Parker LB, ткань, серый - фото 1Стул Parker LB, ткань, серый - фото 2Стул Parker LB, ткань, серый - фото 3Стул Parker LB, ткань, серый - фото 4Стул Parker LB, ткань, серый - фото 5

Артикул: CH-080-031
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1110/1205 мм
  • Ширина сиденья645 мм
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Parker — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена memory foam, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1110/1205 мм
  • Ширина сиденья645 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес30 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
